100 anni Sergio Lepri, festa a Firenze

FIRENZE, 18 SET - Festa a Palazzo Vecchio a Firenze, città dove è nato, per Sergio Lepri, lo storico direttore dell'ANSA che il 24 settembre compie 100 anni. Lepri ha sottolineato l'importanza del fare buon giornalismo, adesso come durante la Resistenza, quando dirigeva "un giornale clandestino" e farlo "a quei tempi significava rischiare la vita". Il sindaco Dario Nardella lo ha invitato a partecipare come oratore alla cerimonia per la Liberazione il prossimo 25 aprile e ha rivolto un appello al premier Conte per realizzare un'iniziativa a Firenze dedicata a "un nuovo umanesimo" e all'idea di un'informazione rigorosa e corretta. "L'informazione deve essere libera, indipendente, mai settaria": questo l'insegnamento di Lepri, ha detto Giulio Anselmi, presidente dell'ANSA. "Dobbiamo sempre affrontare i fatti col rigore che ci ha insegnato Sergio", ha affermato il direttore dell'ANSA Luigi Contu.