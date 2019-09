Festival ricorda Enrico Fontanelli (Odp)

BOLOGNA, 18 SET - Si tiene per la prima volta a Roma, il 21 settembre al Monk, 'Ancora', festival dedicato ad Enrico Fontanelli degli Offlaga Disco Pax, scomparso nel 2014 a 36 anni. Si ritrovano insieme coloro che hanno condiviso un pezzo di vita con il bassista, tastierista, produttore artistico e grafico del gruppo, o che semplicemente hanno amato le cose che ha realizzato come artista. Sul palco saliranno Cristiano Godano (Marlene Kuntz), Gian Maria Accusani (Prozac+, Sick Tamburo), Verano (Anna Viganò in duo con Daniele Carretti degli Odp), Thomas Koppen (Tante Anna), Daniele Carretti e Max Collini (Odp). Il ricavato della serata andrà al reparto di oncologia dell'ospedale di Reggio Emilia. Assieme ad 'Ancora festival' il Monk ospiterà dal 19 settembre la mostra 'Offlaga Disco Pax #1-#163', dedicata al catalogo dell'opera grafica di Fontanelli realizzata per gli Offlaga Disco Pax nel decennio 2003-2013. La mostra è composta da circa 100 tavole, oltre ad altro materiale storico sul gruppo.