Incassi record per docu Ferragni

ROMA, 18 SET - Debutto da record al box office per Chiara Ferragni Unposted, il documentario di Elisa Amoruso sulla 32enne con 17 milioni di follower, imprenditrice digitale con 80 dipendenti, prima influencer al mondo secondo Forbes, un 'caso' studiato alla business University di Harvard. Il film, decisamente autocelebrativo, dopo la premiere a Venezia 76 è evento in sala solo tre giorni, distribuito da 01 e il 17 settembre ha incassato 513.543 con oltre 51mila biglietti staccati e 393 copie. Il documentario mostra l'ascesa della Ferragni, cresciuta con naturalezza a favore di telecamera grazie alla passione della madre per i filmini amatoriali familiari, la sua spontaneità nella condivisione della sua vita con i follower, le prove per il matrimonio con Fedez, la vita privata raccontata nei dettagli anche ora che ha un figlio, Leone. Nonostante il titolo Unposted, è tutto abbastanza noto, ma una sorpresa in realtà c'è: Fedez che si rivela simpatico e grandemente ironico a smontare la moglie perfettina