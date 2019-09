Modelli 3D a Casa Morandi

BOLOGNA, 18 SET - L'universo poetico di Giorgio Morandi, con i suoi complessi equilibri compositivi, torna a ispirare il mondo del design contemporaneo. Nell'ambito della quinta edizione di Bologna Design Week, manifestazione dedicata alla cultura del design in partnership con il Salone della ceramica Cersaie che si terrà la prossima settimana a BolognaFiere, il Museo Morandi presenta dal 25 settembre all'1 dicembre nella sede di Casa Morandi (via Fondazza 36) il progetto espositivo 'Morandi-esque'. Nell'originale dimora atelier dove il maestro ha vissuto e lavorato dal 1910 al 1964 saranno esposti i modelli in 3D ispirati a nove sue nature morte. Lo sviluppo iniziale delle rappresentazioni è stato realizzato in forma di workshop dedicato alla relazione fra le tecniche architettoniche e l'arte di Morandi, ideato e condotto nel 2018 da Zaid Kashef Alghata, fondatore di House of ZKA, una piattaforma per la ricerca in architettura. La mostra è organizzata da Istituzione Bologna Musei-Museo Morandi.