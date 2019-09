A teatro, Micol e Adriano di Albertazzi

ROMA, 18 SET - ''Frammenti di memorie di Adriano'', tra la Yourcenar e Albertazzi, Maurizio Scaparro e il nuovo interprete Pino Micol, ad aprire 72/o Ciclo di spettacoli classici all'Olimpico di Vicenza, e ''Giulio Cesare'' di Shakespeare secondo Daniele Salvo, a Roma; Sonia Bergamasco con l'infaticabile impegno della studiosa Fernanda Wittgens ne ''Il miracolo della cena'' a Milano e ''I guardiani'' di Maurizio De Giovanni a Napoli; ''Orestes In Mosul'', ispirato a Eschilo, per la star della regia Milo Rau e Ivano Marescotti con i suoi ''Fatti veri'', entrambi ancora nella capitale: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.