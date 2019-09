"A Matera sinagoga più antica d'Europa"

MATERA, 17 SET - "Segni inequivocabili" di quella che potrebbe essere "la sinagoga più antica d'Europa, risalente a prima della nascita di Cristo", in una grotta del Sasso Caveoso di Matera - Capitale europea della cultura 2019 - sono stati "riconosciuti" da due rabbini, Bruno Fiszon e Herschel Gluck, in città per partecipare a "Pax Mater", iniziativa organizzata dalla fondazione "Città della Pace", animata da Betty Williams, Premio Nobel per la pace nel 1976. Fiszon e Gluck hanno visitato la grotta insieme al sindaco di Matera, Raffaello De Ruggiero: il luogo fu scoperto dieci anni fa da un artista materano, Donato Rizzi, che lo sta studiando.