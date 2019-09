Inge Feltrinelli a un anno dalla morte

ROMA, 17 SET - Inge Feltrinelli viene ricordata a un anno dalla morte, avvenuta a 87 anni il 20 settembre 2018, con una serata di festa, di danze brillanti e reading in musica dei romanzi dai lei più amati, da 'Il diario di Jane Somers' di Doris Lessing a 'Gatto e topo' di Gunter Grass. L'appuntamento è venerdì 20 settembre alle librerie la Feltrinelli di Milano, Roma, Bologna, Napoli e Palermo a partire dalle 18.00. A laFeltrinelli di Milano, piazza Duomo, si festeggia con Canada di Richard Ford con Daria Bignardi. La serata continuerà poi a laFeltrinelli di viale Pasubio. A laFeltrinelli di Roma, Largo di Torre Argentina, sarà di scena Sotto il vulcano di Malcolm Lowry con Elena Stancanelli e Luigi Lo Cascio mentre a quella di Napoli, in piazza dei Martiri, Gatto e Topo di Gunter Grass con Diego De Silva. A Bologna, in piazza Ravegnana, ecco Il diario di Jane Somers di Doris Lessing con Silvia Avallone e a Palermo, via Cavour, Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa con Salvatore Ferlita e Carmelo Galati.