Irlanda ciak serie Fate ispirata a Winx

ROMA, 17 SET - Ispirata al cartone animato italiano, la serie young, in sei episodi, racconta le avventure di cinque improbabili amiche che frequentano Alfea, il collegio di magia di Otherworld: al via in Irlanda le riprese di Fate: The Winx Saga. La serie live action Netflix è un adattamento live adult basato sulla popolare saga animata italiana Winx Club. Brian Young (The Vampire Diaries) è lo showrunner, Judy Counihan e Kris Thykier di Archery Pictures (Riviera) sono i produttori esecutivi. Ma anche Iginio Straffi, ceo del Gruppo Rainbow (Winx Club, 44 Gatti) e creatore del brand italiano Winx Club, è produttore esecutivo della serie. Le protagoniste dovranno imparare a governare i propri poteri magici mentre affrontano l'amore, e i mostri che le minacciano. Nel cast Abigail Cowen (è Bloom), Hannah van der Westhuysen (Stella) Precious Mustapha (Aisha), Eliot Salt (Terra), Elisha Applebaum (Musa), Sadie Soverall (Beatrix), Freddie Thorp (Riven), Danny Griffin (Sky), Theo Graham (Dane) e Jacob Dudman (Sam).