Al Testoni 80 titoli per 40 anni Baracca

BOLOGNA, 17 SET - Festeggia 40 anni La Baracca, la cooperativa bolognese che dal '95 risiede al Teatro Testoni, creatrice di spettacoli per bambini, bambine e ragazzi da uno a 20 anni e oltre, e lo fa presentando un cartellone di 80 titoli. Nella passata stagione il Testoni ha registrato circa 50mila spettatori e più di 8mila abbonati portando all'estero (Europa, Africa e Asia) ben 129 rappresentazioni. A pochi mesi dal centenario della nascita di Gianni Rodari, uno dei massimi inventori di storie e filastrocche per bambini, il cartellone creato da Bruno Cappagli, oltre a ricordare l'illustre pedagogo, si rivolge come di consueto anche alle famiglie coinvolgendo molte altre istituzioni del territorio, a partire da Arte e Salute Ragazzi, Sala Borsa Ragazzi e Teatro Arcobaleno, e compagnie ospiti. Con storie e spettacoli di prosa, danza contemporanea, teatro di narrazione e teatro delle ombre toccando le tematiche dell'ambiente, quelle delle migrazioni e dei diritti civili.