Autunno al Mart, viaggio nel '900

ROMA, 17 SET - Dalla rivoluzionaria e ribelle danzatrice Isadora Duncan alla poetica di Richard Artschwager, nella più ampia antologica a lui dedicata mai realizzata in Europa. E poi i due focus sul confronto tra Bernardo Strozzi e Yves Klein, e tra Gino Rossi e Arturo Martini, fino al trentino Gianni Pellegrini. Saranno le tante anime del '900 la linfa vitale della stagione autunnale del Mart - Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto che prenderà il via il 20 settembre per concludersi il 22 novembre. Con 12 appuntamenti da non perdere, tra grandi mostre, alcune prodotte in loco, approfondimenti, attività per le scuole, un nuovo corso si apre dunque per il Museo - dopo l'insediamento del cda e la rinnovata energia data dal neopresidente Vittorio Sgarbi - con l'obiettivo, annunciato oggi a Roma dal direttore Gianfranco Maraniello, di reagire alla flessione di pubblico degli ultimi anni facendo "vivere a chi viene in visita un'esperienza. Il Mart deve legarsi sempre più specificamente al territorio".