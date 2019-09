A Ligabue il Premio Bertoli 2019

MODENA, 17 SET - Va a Luciano Ligabue l'edizione 2019 del Premio Pierangelo Bertoli dedicato al cantautore di Sassuolo scomparso 17 anni fa. Il riconoscimento - per artisti che abbiano inciso e pubblicato, nella loro carriera, più di 15 album - sarà consegnato il 18 ottobre al teatro Storchi di Modena. Premiati anche la Pfm ("In quasi 50 anni la band ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale e continua a rappresentare un punto di riferimento"), Raphael Gualazzi ("Per la capacità di affrontare il percorso artistico in modo intellettualmente indipendente") ed Enrico Nigiotti ("Ha saputo trattare nei suoi testi il tema dell'Amore sul piano universale"). Il premio intitolato a Bertoli, con la direzione artistica del figlio Alberto e di Riccardo Benini, intende premiare i cantautori che, "come ha fatto Pierangelo, siano capaci di arrivare al cuore della gente, attraverso i contenuti dei loro testi in primis, l'impegno sociale e il non uniformarsi alle tendenze di pensiero e di moda attuali".