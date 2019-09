La Little Italy di Sonia Leimer a NY

NUORO, 17 SET - Le politiche urbane di Little Italy a Manhattan e la trasformazione del quartiere newyorkese con l'arrivo dell'immigrazione sono i temi al centro delle opere dell'artista di Merano Sonia Leimer, nella mostra dal titolo "Via San Gennaro", curata del direttore del Man di Nuoro Luigi Fassi e da Kari Conte. La mostra sarà ospitata fino al 20 dicembre all'International Studio & Curatorial Program (Iscp) di New York e arriverà al museo nuorese nell'autunno del 2020. Via San Gennaro è un progetto in partnership con il Man ed è stato selezionato tra i vincitori della quarta edizione dell'Italian Council (2018), il concorso ideato dalla direzione generale Arte e Architettura contemporanee e Periferie urbane del ministero per i Beni Culturali per promuovere l'arte contemporanea italiana nel mondo.