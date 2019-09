Accordo super-mostra Modigliani Livorno

LIVORNO, 16 SET - "Dobbiamo avere il coraggio di andare oltre il semplice compitino: con forza e con grande entusiasmo, insieme alla giunta, abbiamo lavorato duramente per arrivare ad oggi, alla firma di questo contratto". Lo ha detto oggi il sindaco di Livorno Luca Salvetti, poco prima della firma del contratto per la mostra 'Modigliani e l'avventura di Montparnasse', con la collezione Jonas Netter, che sarà allestita al Museo della Città di Livorno dal 7 novembre (fino al 16 febbraio 2020), in occasione del centenario della morte del grande artista livornese scomparso a Parigi il 24 gennaio 1920. Presenti alla firma, nella Sala delle cerimonie del Comune, oltre al sindaco l'assessore alla cultura Simone Lenzi e il curatore della mostra Marc Restellini.