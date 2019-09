Green Day al Firenze Rocks 2020

FIRENZE, 16 SET - I Green Day si esibiranno a Firenze per l'edizione 2020 del Firenze Rocks. La band punk rock californiana suonerà alla Visarno Arena l'11 giugno. Sul palco prima di loro anche i Weezer. Sono i primi nomi della prossima edizione del festival. I Green Day sono una delle band più iconiche della loro generazione. Formato nel 1986 a Berkeley, in California, il gruppo ha venduto oltre 70 milioni di copie e accumulato oltre 10 miliardi di stream. Il disco che li ha rivelati al mondo, Dookie, uscito nel 1994, ha venduto 10 milioni di copie e raggiunto la certificazione Diamante. Nel 2004 i Green Day hanno pubblicato la rock opera American Idiot che ha venduto oltre 7 milioni di copie negli Usa e vinto il Grammy Award come miglior Album Rock. Il nuovo tour dei Green Day partirà il 13 giugno da Parigi e toccherà moltissime città in Europa, facendo tappa anche a Milano (Ippodromo Snai San Siro) il 10 giugno, prima di approdare a Firenze Rocks.