20 anni Grande Fratello, primo in Olanda

ROMA, 16 SET - Big Brother, il format del Gruppo EndemolShine che ha cambiato per sempre la tv, compie 20 anni. In Italia Il Grande Fratello è arrivato l'anno dopo, il 14 settembre 2000 su Canale 5, con la conduzione di Irene Bignardi: uno dei protagonisti di quell'edizione era Pietro Taricone (morto nel giugno 2010 in un incidente col paracadute) e tra i partecipanti c'erano anche Rocco Casalino e Marina La Rosa, a vincere fu Cristina Plevani. Era il 16 settembre 1999 quando in Olanda, sull'emittente Veronica, parte di RTL, andava in onda la prima puntata di quello che sarebbe diventato un vero e proprio fenomeno culturale, capace di coinvolgere e rivoluzionare il mercato tv mondiale. Quel giorno, 9 inquilini si trasferirono in una Casa costruita per il reality, dotata di 24 telecamere e senza alcun contatto con l'esterno per essere osservati 24 ore su 24 dall'occhio del Grande Fratello. Oggi le serie di Big Brother commissionate nel mondo sono 471, in 60 mercati, trasmesse in 80 territori.