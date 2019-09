Sandra Milo poetessa, Il corpo e l'anima

MILANO, 16 SET - L'attrice e conduttrice televisiva Sandra Milo scopre il suo lato letterario: con "Il corpo e l'anima. Le mie poesie", raccolta di versi inediti, uscito in questi giorni nelle librerie, la musa di Federico Fellini rivela un suo aspetto meno conosciuto. Con animo appassionato, grande tensione e parole gentili, nel volume (MORELLINI EDITORE, 104 pp., euro 9,90) conduce il lettore per mano nel suo universo di sentimenti, desideri, dolori e rimpianti. Diciotto poesie che aprono una finestra sull'esistenza interiore di una personalità forte e significativa, ma capace di esprimere i sentimenti con autentica sincerità e sfrontatezza. Passione, amore, attaccamento alla terra e malinconia emergono dai suoi versi, tra suggestioni, tributi a personalità e riflessioni su temi attuali tra cui l' emigrazione. Uno sguardo profondo si cela dietro metafore evocative che scuotono e meravigliano: un mondo materico che si disvela parola dopo parola in un ipnotico gioco dei sensi.