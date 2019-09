Simply Red, nel 2020 tappa a Milano

ROMA, 16 SET - Dopo l'annuncio del ritorno con il nuovo disco funky 'Blue Eyed Soul' (in uscita l'8 novembre per BMG), i Simply Red svelano anche i dettagli del loro prossimo tour. Il gruppo sarà infatti impegnato il prossimo anno in 33 concerti nelle arene della Gran Bretagna, Irlanda ed Europa: il via il 6 ottobre 2020 da Newcastle. La band farà tappa anche in Italia con un'unica data il 16 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Tra le band inglesi più famose di sempre, i Simply Red sono pronti a far sognare nuovamente i loro fan con le hit che hanno segnato la loro carriera e fatto la storia della musica, come "Stars", "Holding Back The Years", "Fairground" e "Money's Too Tight To Mention". La vendita generale dei biglietti al via dal 20 settembre.