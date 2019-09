Rod Stewart, guarito da cancro prostata

LONDRA, 16 SET - Rod Stewart ha avuto un cancro alla prostata, ma dopo due anni di trattamento e controlli annuncia - col conforto dei medici - di esserne guarito. La rivelazione a margine di un evento per la raccolta fondi organizzata dalla Prostate Project and European Tour Foundation a cui la leggendaria rock star britannica, 74 anni, ha partecipato in veste di testimonial nel Surrey (Inghilterra) assieme a Ronnie Wood, dei Rolling Stones, e a Kenney Jones. Sir Rod, insignito del cavalierato dalla regina un annetto fa, ha raccontato alla platea di essersi ritrovato di fronte alla diagnosi del cancro nel 2017. "Nessuno lo sa, ma penso sia il momento di dirlo a tutti", ha spiegato ai presenti secondo quanto riportato oggi dal Daily Mirror. "Ora sono guarito, semplicemente perché faccio tanti esami e l'ho beccato presto", ha proseguito invitando tutti a sottoporsi ai test per un'eventuale diagnosi precoce. "Ragazzi, dovete andare davvero dai dottori, un dito in cu... non fa male a nessuno", ha concluso scherzando.