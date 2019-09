Ciak per Figli, ultimo film Mattia Torre

ROMA, 16 SET - La sua morte prematura a luglio, dopo una lunga malattia, ha scioccato chi conosceva Mattia Torre e per questo il suo ultimo progetto, scritto con tenacia anche per scacciare via la sofferenza, vedrà la luce. 'Figli' sarà il suo ultimo film, portato sul set da Giuseppe Bonito che con Torre ha lavorato a lungo fianco a fianco. Primo ciak il 16/9 a Roma, uscita del film con Vision Distribution, anche coproduttore, a gennaio 2020. Protagonisti di 'Figli' sono due delle persone più vicine a Torre, Valerio Mastrandrea e Paola Cortellesi, e l'emozione sul set è fortissima. Accanto a loro, molti degli interpreti che in questi anni hanno portato in scena i successi dell'autore: Stefano Fresi, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Andrea Sartoretti, Massimo de Lorenzo, Gianfelice Imparato, Carlo de Ruggeri. Nicola e Sara sono una coppia innamorata e felice. Sposati da tempo, hanno una figlia di sei anni e una vita senza intoppi, fino a quando l'arrivo del secondo figlio li farà scontrare con l'imprevedibile.