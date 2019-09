Nuova sede per la Pace Gallery a NY

NEW YORK, 14 SET - C'e' un pezzo di Sicilia nel nuovo tempio dell'arte contemporanea di New York che ha aperto oggi i battenti a pochi isolati dal Whitney Museum e dalla High Line. Pace Gallery alza la posta con un nuovo quartier generale nel cuore di Manhattan e la facciata della sede progettata dallo studio di architettura Bonetti/Kozerski (Enrico Bonetti, bolognese, ha studiato a Venezia con Aldo Rossi), e' rivestita di lastroni di lava dell'Etna selezionati in una cava antica vicino a Catania e lavorati a Comiso dall'azienda NeroSicilia in forni speciali a temperature di oltre mille gradi centigradi. Il grigio scuro dei lastroni fa da contrasto con i riflessi metallici delle lastre di schiuma di alluminio che rivestono gli altri lati degli otto piani del nuovo edificio, in tutto settemila metri quadri pensati all'insegna della flessibilità ma anche di una particolare fisionomia e destinazione.