Festival filosofia, tra odio e amore

ROMA, 14 SET - Il tema, il ruolo, l'essenza della 'persona' è al centro delle lezioni magistrali di questa edizione del Festival Filosofia e naturalmente il rapporto con l'altro, il discorso su fratellanza, amore o odio e violenza si affaccia in vari interventi. In tempi come questi in cui prevale la tendenza alla chiusura, alla paura, e i problemi di sicurezza arrivano sino a negare quelli di apertura all'altro, Massimo Recalcati, psicanalista e docente al'università di Verona, trova non sia fuori luogo, anche se può apparire scomodo o provocatorio, rifarsi alla figura biblica di Caino che uccide suo fratello Abele. Lo studioso esordisce con affermazioni forti, più che ad effetto: "l'essere umano porta in sé la tendenza al crimine come realtà connaturata che non è quindi una regressione animale, anzi nel mondo animale una storia di secoli di crimini, guerre, odi non esiste" e "la fratellanza non è un fatto di sangue, di stirpe e appartenenza, non è qualcosa di naturale". Lezioni anche di Michela Marzano e Paolo Ercolani.