Senato & Cultura, omaggio a Napoli

ROMA, 14 SET - Un omaggio a Napoli, dall'arte del presepe alla musica, dalla recitazione al sociale, ha dato vita al settimo appuntamento a Palazzo Madama di Senato & Cultura, ciclo di eventi promosso dal Presidente di Palazzo Madama, Elisabetta Casellati, insieme alla Rai attraverso Rai Cultura, per valorizzare i talenti e le eccellenze italiane. Fra i protagonisti Serena Autieri, Massimo Ranieri, il coro delle voci Bianche del San Carlo, che ha aperto con l'inno di Mameli, Don Antonio Loffredo, parroco della Basilica di S. Maria della Sanità e Rosario Esposito La Rossa, fondatore de "La Scugnizzeria, libreria e spazio polifunzionale aperto per i giovani a Scampia. "Questo è un omaggio all'unicità e magia di Napoli che ha mantenuto nei secoli un fascino senza tempo - dice in apertura Elisabetta Casellati -. Oggi diamo spazio alla musica, al canto, alla recitazione, all'arte ma anche all'impegno sociale e alla solidarietà, elementi fondamentali per una narrazione realistica e efficace".