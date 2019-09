Con De Martino Stasera tutto è possibile

ROMA, 14 SET - ''Conduttore? Non mi ci sento. Faccio un po' di tutto: canticchio, ballicchio, presento...''. Parola di Stefano De Martino, ex stella di Amici, re delle copertine con la bellissima (ritrovata) moglie Belen Rodriguez, ballerino di formazione e ora ufficialmente padrone di casa di varietà e show. Dopo Made in Sud, dal 16/9 debutta - per la prima volta da solo in prima serata - alla guida di Stasera tutto è possibile, comedy show di Rai2, realizzato con Endemol Shine Italia. ''L'unico programma dove un gioco è più conosciuto del titolo'', ride lui, citando l'esilarante Stanza inclinata, dove artisti e vip sono sfidati a improvvisare su un pavimento inclinato di 22,5 gradi. Nella prima puntata, Simona Ventura, The Jackal, Raul Cremona, Mago Forest, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Ariadna Romero. Nostalgie per Amici, che riparte versione celebrities? ''Quella per me sarà per sempre casa - dice - Ora però per crescere ho bisogno di uscire dalla confort zone, di sfidarmi e farmi le ossa, lontano da casa''.