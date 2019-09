A Tommaso Paradiso cittadinanza Riccione

BOLOGNA, 14 SET - Cittadinanza onoraria di Riccione per Tommaso Paradiso, cantautore romano reduce da un concerto-evento con 45.000 spettatori al Circo Massimo e che, con il gruppo 'Thegiornalisti', nel 2017, era salito alla ribalta per la hit estiva intitolata proprio 'Riccione'. Il prossimo 4 ottobre il musicista sarà nella cittadina romagnola per un cameo in un nuovo film a firma Lucky Red e riceverà dal sindaco, Renata Tosi, la cittadinanza onoraria per poi salire sul palco di piazzale Roma per uno speciale ed uno 'show case' che, in parte, verrà utilizzato per la pellicola che sarà girata in città. Una delle scene principali sarà ambientata ad un concerto che vedrà, appunto, il cameo dell'artista e come palcoscenico la grande arena sul mare di Piazzale Roma. Per il pubblico ci sarà la possibilità di assistere gratuitamente allo 'show case' e di prendere parte alle riprese dell'opera.