Mara Venier, Domenica in è la mia casa

ROMA, 13 SET - "Avevo avuto un'altra offerta meravigliosa da un persona a cui voglio molto bene e alla quale devo tanto", ma "dopo in lungo momento di riflessione ho deciso di rifare Domenica in. Mi ha convinto l'enorme ondata di amore che mi è arrivata dal pubblico nella scorsa stagione". Lo dice Mara Venier alla fine della conferenza stampa per la nuova edizione del programma che partirà il 15 settembre su Rai 1 alle 14:00. "Sento di programmi che hanno cambiato tutto, io non ho cambiato nulla - aggiunge sorridendo -, proprio perché questo contenitore così com'è ha ricevuto tanto affetto". Tra le novità la presenza fissa di Orietta Berti: "un'amica, insieme ci divertiremo". "Si deve partire dal presupposto - prosegue - di fare passare a chi ci guarda tre ore e mezzo in cui si ride, ci si commuove e si riflette". Tra gli ospiti della prima puntata, Andrea Bocelli, Romina Power, Amadeus che rivelerà le prime novità su Sanremo, Arisa, Daniele Liotti e Rocio Munoz Morales.