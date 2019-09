Adele divorzia dopo 3 anni di matrimonio

NEW YORK, 13 SET - Dopo cinque mesi di separazione Adele chiede il divorzio dal marito Simon Konecki. Lo riferiscono diversi media. La richiesta è stata presentata presso un tribunale della California dove la coppia vive dal 2016. I due hanno un figlio, Angelo, nato nel 2012. All'epoca dell'annuncio della separazione lo scorso aprile, sia Adele, 31 anni, che Konecki, 45 anni, in un comunicato avevano detto che si sarebbero impegnati nonostante tutto a crescere il loro figlio con amore. Adele e Konecki erano diventati coppia nel 2011 e il matrimonio era avvenuto in gran segreto nel 2016. La rivelazione era stata fatta per la prima volta durante la cerimonia dei Grammy nel 2017 quando Adele si era rivolta a Simon tra il pubblico come il marito.