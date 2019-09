Tuttestorie dedicato all'ambiente

CAGLIARI, 13 SET - Ritorna in Sardegna il festival Tuttestorie, quest'anno dedicato alle terre di tutto il mondo. Indonesia, Sudafrica, Amazzonia, Cina, Istria, ma anche Scampia, Etna e Barbiana di Don Milani. È intitolato "Terraterra. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto" il 14/o appuntamento sulla letteratura per ragazzi che si svolgerà dal 10 al 13 ottobre a Cagliari (Centro Culturale Exma e altri spazi, con anteprime il 5 e 6 ottobre) e sino al 15 ottobre anche a Carbonia, Gonnesa, Iglesias, Isili, Loceri, Pabillonis, Posada, Ruinas, San Gavino, Samassi, Sanluri, Sant'Antioco, Serramanna, Vallermosa. Un messaggio molto chiaro - come ha evidenziato Manuela Fiori, una delle organizzatrici - "la terra è di tutti". E infatti ci sarà una cerimonia con il mescolamento, ad opera dei bambini, di un cumulo di terra sarda con terre arrivate da altre parti del mondo. Una volta ottenuto il miscuglio, gli spettatori saranno invitati a portare via un sacchetto. Per usare la terra per le piante o per il giardino.