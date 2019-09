Torna Salone Restauro, accordo con Mise

FERRARA, 13 SET - Un nuovo accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, per incentivare l'internazionalizzazione del Restauro come eccellenza del Made in Italy, e la riconferma della collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, che ha individuato nel Salone la cornice perfetta per presentare e affrontare alcuni dei temi più attuali relativi alle imprese culturali e alla loro fruizione: sono tra le novità della 26/a edizione del Salone internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese culturali, in programma a FerraraFiere dal 18 al 20 settembre. Per il 2019 il Salone prevede la presenza di numerosi partner, aziende italiane e internazionali del settore e realtà pubbliche e private, oltre che ospiti d'onore come Vittorio Sgarbi e Benjamin Mouton.