Ferrarotti, escono le opere in 6 volumi

ROMA, 13 SET - Dai fondamenti teorici della sociologia alle indagini sulle periferie, la mafia e il terrorismo. Dal racconto dei viaggi negli Stati Uniti e in Amazzonia al ricordo degli amici e maestri Cesare Pavese, Nicola Abbagnano, Felice Balbo e Adriano Olivetti. Le principali opere di Franco Ferrarotti, 93 anni, sono state raccolte in sei volumi di oltre 5 mila pagine complessive, in uscita per Marietti 1820 tra ottobre 2019 e i primi di marzo 2020. Intellettuale poliedrico, Ferrarotti è stato il primo professore italiano di sociologia, diplomatico e deputato indipendente al Parlamento italiano dal 1958 al 1963. I sei volumi raccolgono, con introduzioni inedite, una quarantina delle principali opere dell'autore. I primi due, dedicati agli scritti teorici, escono in libreria il 3 ottobre e riportano, tra gli altri, il 'Trattato di sociologia', i 'Lineamenti di storia del pensiero sociologico', le riflessioni sull'identità dialogica e la conoscenza partecipata de 'L'ultima lezione'.