Torna su Fox Romolo+Giuly

ROMA, 13 SET - Un'Italia 'a gestione separata', che rischia di essere distrutta da una coppia di improbabili governanti; una Roma sgangherata, divisa in due, come la Berlino postbellica; infine battaglie, intrighi, battute 'scorrette', personaggi fuori dagli schemi e l'amore sempre turbolento tra Romolo Montacchi e Giuly Copulati. Torna con la sua dissacrante ironia e il suo irresistibile mix di luoghi comuni e storture tipicamente italiani la serie tv "Romolo+Giuly: la guerra mondiale italiana", la cui seconda stagione andrà in onda dal 16 settembre alle 21.15 su Fox (Sky, 112). Dopo il successo dello scorso anno, la serie - prodotta dalla Wildside di Mario Gianani e Lorenzo Mieli con Lorenzo Gangarossa e da Zerosix Productions per Fox Networks Group Italy - ripropone un nutrito cast, composto da volti giovani e professionisti d'esperienza, tra cui Alessandro D'Ambrosi, Beatrice Arnera, Fortunato Cerlino, Giorgio Mastrota, Niccolò Senni, Ludovica Martini, Michela Andreozzi, Lidia Vitale e Francesco Pannofino.