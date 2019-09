Al via il 37/o Bellaria Film Festival

BOLOGNA, 12 SET - I premi alla carriera a Vincenzo Cerami con un videomessaggio di Roberto Benigni, e a Nicola Piovani per 'Una vita da film', il concorso di 22 film con tema sull'articolo IX della Costituzione ('La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione'), ed una giuria presieduta da Moni Ovadia. E' il 'Bellaria film festival', dal 26 al 29 settembre nella città romagnola. Per l'omaggio a Cerami, scrittore e drammaturgo scomparso nel 2013 (il premio sarà ritirato dai familiari) candidato all'Oscar per la sceneggiatura di 'La vita è bella' di Benigni, prevista anche la proiezione di 'Casotto' il film di Sergio Citti sceneggiato dallo scrittore. Previste proiezioni e incontri con i registi, tra cui Sergio Naitza con il suo film 'L'isola di Medea - Pasolini e Callas, l'amore obliquo', e la regista Manuela Teatini che dialogherà con Vittorio Sgarbi sul docufilm 'Art backstage. La passione e lo sguardo'.