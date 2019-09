Tra Italia-Spagna, La Cultura è Capitale

ROMA, 12 SET - Mostre, dibattiti, performance, festival. Per suscitare una riflessione sull'idea di Europa e sfruttare la Cultura come strumento di coesione sociale e sviluppo della società. È La Cultura è Capitale, collaborazione tra Ambasciata di Spagna e Fondazione Con il Sud, che coinvolge 4 città italiane e artisti e intellettuali dei due paesi, con attenzione particolare al Sud del nostro paese. ''La cultura è alla base della costruzione dell'Europa'', spiega l'Ambasciatore spagnolo Alfonso Dastis. ''Nel nostro compito di infrastrutturazione sociale - aggiunge Carlo Borgomeo, Presidente Fondazione Con il Sud - una delle leve più efficaci nel recupero di situazioni difficili è proprio la Cultura''. Così, dopo Napoli - dove per la prima volta si è portato il cinema nei Quartieri Spagnoli - il 24/9 tocca a Matera con mostre, omaggi al pittore José Perez Ocana, cinema e il Premio Energhia 2019. A ottobre a Roma al via le 'chiacchierate' ispano-italiane e a novembre a Messina foto e sculture in Miradas Cruzadas