De Palma, reggaeton è la mia strada

ROMA, 12 SET - All'inizio fu il rap. Poi l'anno scorso la virata verso il reggaeton. E oggi, Fred De Palma, classe 1989, ha conquistato il titolo di "Love King del reggaeton". "Le etichette non mi piacciono - racconta lui, all'anagrafe Federico Palana - anche perché in musica non ci sono e non ci possono essere barriere. Sono però orgoglioso di aver trovato la mia strada con questo genere musicale e di esserne diventato il rappresentante italiano". I numeri gli danno ragione: dopo il successo dell'anno scorso con D'estate non vale con la pop star latina Ana Mena, la coppia ha sbancato anche nell'estate 2019 con Una volta ancora. Da cinque settimane in vetta alla classifica dei singoli più venduti, n.1 sulle piattaforme digitali e un video che si avvia a superare i 60 milioni di visualizzazioni. Un'estate da re, coronata ora dall'uscita (il 13 settembre) del nuovo album Uebe (Warner). Fred, però, non rinnega niente: "Rap e reggaeton non sono così lontani: entrambi derivano dalla strada, entrambi generi urban".