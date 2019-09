Greta Garbo immagine della Festa di Roma

ROMA, 12 SET - Greta Garbo, la prima grande diva della storia del cinema, è la protagonista dell'immagine ufficiale della 14/a edizione della Festa del Cinema di Roma, che si svolgerà dal 17 al 27 ottobre all'Auditorium Parco della Musica, coinvolgendo numerosi altri luoghi e realtà culturali della Capitale, con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma, presidente Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via. La foto scelta per rappresentare la Festa è stata scattata in occasione delle riprese del film del 1929, Il bacio (The Kiss), il suo primo film sonoro. La perfezione dei suoi lineamenti e il fascino conturbante e misterioso della sua figura valsero a Greta Garbo l'appellativo di 'divina'. Nata in Svezia ma naturalizzata in America, Greta Garbo è la prima grande icona di bellezza della settima arte, simbolo di quella femminilità degli anni '20 che si impose in tutto il mondo e che seppe conquistare il pubblico con il suo carisma e magnetismo.