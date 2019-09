Bollani e Hyung-Ki Joo insieme a Taranto

TARANTO, 12 SET - I pianisti Stefano Bollani e Hyung-Ki Joo, insieme, in uno spettacolo unico per la stagione dell'Orchestra della Magna Grecia, in programma il 29 maggio 2020 al Teatro Orfeo di Taranta. E' la sorpresa, annunciata dal direttore artistico Piero Romano, della presentazione della nuova stagione, giunta alla 28/a edizione. Bollani e Joo sono due fra gli artisti più 'corteggiati' del panorama internazionale, capaci di alternare differenti generi divertendo tra pop, rock, jazz e musica classica. Il cartellone proporrà anche il pop-rock di Dodi Battaglia (Pooh), i cantautori Enzo Gragnaniello e Simone Cristicchi (ospite Amara), la fantasia e la voce di Neri Marcoré e il Gnu Quartet, la vocalità di Dianne Reeves con Fabrizio Bosso. Per la classica, le rapsodie ungheresi eseguite da Yuri Bogdanov, Juan Carlos Lomonaco e Anna Miernik con l'Orchestra della Magna Grecia diretta da Luigi Piovano. Poi, musiche del cinema di Kubrick e James Bond, la soprano Anna Maria Sarra, tributi a Withney Houston e Mia Martini.