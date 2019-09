Call per il 'Libro dei sogni' di Fellini

RIMINI, 12 SET - Una call internazionale per il 'Libro dei sogni' di Fellini. Studiosi, ricercatori, accademici saranno chiamati a interrogare, indagare e vivisezionare il più celebre dei diari notturni, l'album dove il regista ha annotato, trascritto e illustrato per oltre trent'anni la sua attività onirica, vera e propria fucina del suo straripante talento inventivo. 'Fellini, il Libro dei sogni e il dialogo tra le arti' è il titolo di una due giorni (1-2 aprile 2020), al teatro degli Atti di Rimini, interamente dedicata a questo unicum nella storia del cinema, di cui entro quest'anno uscirà una nuova edizione per Mondadori/Electa.