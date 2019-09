Museo già chiuso apre a Sgarbi, polemica

VERONA, 11 SET - Una visita fuori orario da parte di Vittorio Sgarbi al Museo di Castelvecchio - oggetto di un clamoroso furto di opere nel novembre 2015 - sta innescando la polemica politica a Verona, dove i consiglieri di opposizione hanno definito l'episodio "gravissimo", presentando una interrogazione urgente. Il fatto il 10 settembre, verso le 21.30. Sgarbi, in città per altri impegni, nonostante l'ora tarda voleva visitare l'esposizione a Castelvecchio su "Verona dal 1570 alla peste del 1630". Ma il museo era chiuso da ore. Per questo ha contattato il sindaco, Federico Sboarina, chiedendo di poter entrare ugualmente. Il sindaco, riferiscono fonti del Comune, ha interessato della richiesta la direttrice dei musei civici, oltre all'assessore alla cultura, e a questo punto è scattato anche il protocollo di sicurezza che, dopo la rapina del 2015, prevede la presenza sul posto di una pattuglia armata della polizia municipale. Pattuglia rimasta sul luogo sino a quando Sgarbi non è uscito dal museo, verso le 22.45.