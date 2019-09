Cecilia Bartoli, omaggio a Farinelli

ROMA, 11 SET - Cecilia Bartoli pubblica un nuovo album che celebra la vita e la carriera del più famoso cantante lirico del 18/o secolo: il castrato Farinelli. In uscita l'8 novembre, il disco include arie del fratello maggiore di Farinelli, Riccardo Broschi, e del suo insegnante e mentore Nicola Porpora. Contiene anche una nuova registrazione di "Alto Giove" dal Polifemo di Porpora, che evidenzia la capacità unica di Farinelli di sostenere lunghe frasi musicali e note incredibilmente acute. Cecilia è accompagnata dal Giardino Armonico guidato da Giovanni Antonini con i quali ha già collaborato per gli album Vivaldi e Sacrificium, entrambi vincitori del premio Grammy. Molte arie incluse in questa nuova incisone furono scritte appositamente per Farinelli dai compositori che spesso realizzavano opere rivoluzionarie realizzate per la sua voce.