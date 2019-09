Angry Birds 2, unione e girl power

ROMA, 11 SET - - L'impero creato dalla finlandese Rovio intorno a Angry Birds, il gioco che dagli smartphone si è imposto dal 2009 come fenomeno (oltre 4 miliardi di download), ha vinto anche la scommessa al cinema, con un primo film, che nel 2016, ha incassato globalmente oltre 352 milioni di dollari. Ora uccellini rossi e maialini verdi tornano con una nuova avventura animata in Cgi, nella quale gli ex nemici devono unirsi per combattere una minaccia comune: Angry Birds 2: Nemici Amici per Sempre di Thurop Van Orman, in uscita il 12 settembre con Warner Bros. L'action comedy pensata anche per i più piccoli, affronta con dolcezza temi universali come la paura dell'esclusione e dell'altro, il rispetto delle differenze e l'importanza del gioco di squadra. Conquista spazio anche il girl power: nel gruppo di uccellini sempre guidato dal coraggioso ma insicuro Red (doppiato da Maccio Capatonda), arriva la geniale Silver, mentre a guidare i 'nemici' sull'Isola delle Aquile c'è Zeta, intraprendente capo dei volatili.