Carlo Conti torna con Tale e Quale show

ROMA, 11 SET - Carlo Conti torna saldamente al comando della nuova edizione di Tale e Quale Show da venerdì 13 settembre, in prima serata su Rai 1 in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma. La nona edizione è stata presentata dal direttore di Rai1 Teresa de Santis e da Leonardo Pasquinelli di Endemol Shine Italy che produce in collaborazione con l'ammiraglia Rai. Anche quest'anno in giuria l'insostituibile Loretta Goggi, con Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Per la prima volta ci saranno due artisti, i comici Gigi e Ross, che gareggeranno insieme, in coppia, ma saranno valutati come un unico concorrente. ''Interpreteranno duetti come Gino Paoli e Ornella Vanoni o i Righeira ma il voto sarà uno solo per tutti e due», ha spiegato Conti. Quest'anno ha voluto nel cast diverse sue "conoscenze": i cantanti Davide De Marinis e Jessica Morlacchi, che hanno avuto successo nei primi anni Duemila e di recente sono stati rilanciati dal programma di Rai1 Ora o mai più, condotto da Amadeus, di cui Conti è uno degli autori.