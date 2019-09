A teatro, Marinoni, Papaleo, Di Tonno

ROMA, 11 SET - Laura Marinoni ''Elena'', da Euripide, per Davide Livermore a Verona e la banda Alessandro Haber, Rocco Papaleo, Sergio Rubini e Giovanni Veronesi ''A ruota libera'', a Roma; i XXIII Quartieri dell'arte al via nel viterbese con Juliette del Twain physical dance theatre e Trame d'autore a Milano che apre con Madre di Michela Lucenti; fino al ritorno di ''Notre Dame de Paris'' con Giò Di Tonno e Elhaida Dani protagonisti a Pesaro: sono alcuni degli spettacoli teatrali in scena nel prossimo week end.