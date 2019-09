Da Guccini a Amoroso a Imaginaction

ROMA, 10 SET - Francesco Guccini, Elisa, Alessandra Amoroso e Tiromancino sono i primi ospiti annunciati della terza edizione di Imaginaction, festival internazionale del videoclip che si terrà al Teatro Alighieri di Ravenna l'11, 12 e 13 ottobre. Guccini sarà ospite il 12 ottobre: si racconterà ripercorrendo la carriera attraverso le canzoni e i libri. Verrà presentato in anteprima il videoclip de "L'avvelenata" diretto da Stefano Salvati, per il ciclo "Capolavori Immaginati". Sempre il 12 ottobre sul palco salirà Elisa: attraverso i video che hanno segnato la sua carriera, ripercorrerà il cammino che le ha permesso di spaziare dall'inglese all'italiano, mentre si prepara - dopo aver doppiato "Il Re Leone" - a una nuova tournée nei palasport da novembre. Alessandra Amoroso sarà ospite l'11 ottobre, il 13 ottobre arriverà Federico Zampaglione. Anche quest'anno tutti gli appuntamenti saranno a ingresso gratuito, ogni sera a partire dalle ore 20.00. Imaginaction è realizzato in collaborazione con Fimi, Afi e Pmi.