I Green Day tornano con un nuovo singolo

ROMA, 10 SET - I Green Day, vincitori di 5 Grammy Awards e inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame, annunciano il loro nuovo tour mondiale che farà tappa in Italia il 10 giugno 2020 all'Ippodromo Snai San Siro di Milano. La band svela anche il nuovo "Father Of All...", primo estratto dal loro tredicesimo album in studio (dal titolo omonimo), in uscita il 7 febbraio 2020 su etichetta Reprise/Warner Records. I Green Day, icona del rock, saranno impegnati in un tour mondiale negli stadi assieme ai co-headliner Weezer e Fall Out Boy. The Hella Mega Tour, in collaborazione con Harley-Davidson, prenderà ufficialmente il via il 13 giugno 2020 a Parigi e toccherà varie città in tutt'Europa, in Gran Bretagna e Nord America. Inoltre il gruppo si esibirà in una serie di concerti in Asia.