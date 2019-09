Torta a Chung per 30 anni di Filarmonica

MILANO, 10 SET - Per i trent'anni di collaborazione, i musicisti della Filarmonica della Scala hanno organizzato una festa a sorpresa al direttore Myung-Whun Chung, che l'11 settembre li dirigerà nel concerto agli Arcimboldi che fa parte del programma del festival MiTo e poi partirà con loro in tournée in Oman. Il maestro coreano ha infatti diretto la Filarmonica per la prima volta nel giugno del 1989. "Ho sempre pensato che i musicisti della Filarmonica della Scala siano i miei migliori amici - ha detto loro Chung -. Ho diretto tantissime orchestre nel mondo e sono tutte importanti per me, ma il clima che respiro quando sono con voi è unico. Questa orchestra mi ha aiutato molto fin da quando sono arrivato la prima volta sul podio, ero giovane trent'anni fa. E i giovani hanno bisogno di essere aiutati". "Siete unici nella mia vita - ha aggiunto -. Non ho mai lavorato cosi a lungo con una orchestra. E il tempo in una relazione è importante, la fa crescere, è nella continuità il vero amore".