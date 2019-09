Hackerville, la serie su Timvision

ROMA, 10 SET - 'Hackerville' è la serie crime che racconta le vicende di una rete di hacker in Romania e di un gruppo di investigatori incaricati di rintracciarli, arriva per la prima volta in Italia e in esclusiva su Timvision, disponibile dal 10 settembre con tutti i 6 gli episodi. Una banca tedesca ha subito l'attacco di un hacker e Lisa Metz, una poliziotta di Francoforte specializzata in crimini informatici, individua l'origine dell'attacco in Romania dove si reca per collaborare con la polizia locale per rintracciare i cybercriminali. Un'avvincente produzione HBO Europe con TNT Serie che vede nel cast Anna Schumacher ("Quel viaggio che abbiamo fatto con papà"), Andi Vasluianu ("Of Snails and Men") e il giovane esordiente Voicu Dumitras