Boni torna Sulla strada di casa 2

ROMA, 10 SET - Alessio Boni protagonista indiscusso della fiction Rai. Il primo ruolo che l'attore bergamasco affronterà nella prossima stagione tv è Fausto Morra, l'imprenditore agricolo protagonista della serie La strada di casa 2, che torna su Rai1 da martedì 17 settembre in prima serata: al suo fianco Lucrezia Lante della Rovere, Sergio Rubini, Massimo Poggio, Christiane Filangieri. Il seguito della fiction, che tra novembre e dicembre del 2017, ha offerto una storia ricca di colpi di scena e portando all'ammiraglia Rai ottimi ascolti, si dipana tra giallo, thriller, romanzo famigliare e attenzione al territorio. La seconda stagione, una cooproduzione RaiFiction Casanova Multimedia, in sei prime serate e sempre diretta da Riccardo Donna, vedrà Boni-Morra sospettato di un grave crimine. Boni, 53 anni, sarà poi ancora protagonista nei panni di Enrico Piaggio, ma anche in quelli di Giorgio Ambrosoli, Il prezzo del coraggio, un film tv evento in onda in una sola serata