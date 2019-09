A HangarBicocca Steegman Mangrané

MILANO, 10 SET - Per la prima volta arriva in Italia Daniel Steegmann Mangrané con la sua più grande esposizione personale in Pirelli HangarBicocca, a Milano, dal 12 settembre al 19 gennaio 2020. 'A Leaf-Shaped Animal Draws The Hand', ripercorre la ricerca dell'artista spagnolo adottato dal Brasile, che indaga la complessità ecologica e il rapporto tra uomo e natura. In mostra ci sono 20 opere che grazie alla "combinazione di elementi naturali e numerosi media, dal disegno alla scultura, dalla realtà virtuale fino oleaografia e alla botanica mettono in luce la complessità del lavoro dell'artista e i tanti rimandi che si attivano tra le opere", ha spiegato la curatrice Griccioli. Appena entrato negli spazi del Pirelli Hangar Bicocca "ho immaginato come rendere gentile questo spazio, che sembra quasi aggressivo per le sue geometrie a carattere industriale, e come portarlo a un livello più umano", ha spiegato l'artista che ha ridisegnato anche lo spazio dell'Hangar con un'installazione site-specific.