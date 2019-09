'Ford v Ferrari' al Toronto Film Fest

TORONTO, 10 SET - 'Ford v Ferrari', un film diretto dal regista James Mangold che uscirà in Italia con il titolo 'Le Mans '66-La grande sfida', è stato presentato con successo al Toronto Film Fest, ma non sarà distribuito nelle sale fino al 15 novembre prossimo. Il film, prodotto dalla 20th Century e dalla Disney ripercorre le vicende degli ingegneri e della scuderia Ford, guidata dal progettista Carroll Shelby e dal suo pilota britannico Ken Miles, ingaggiati da Henry Ford II e Lee Iacocca col compito di costruire una vettura, la Ford GT40, in grado di vincere la 24 Ore di Le Mans del 1966 contro l'avversaria Ferrari. Nei panni di Shelby e Miles ci sono Matt Damon e Christian Bale. Remo Girone è Enzo Ferrari. Il film ha regalato la marcia più alta al festival canadese, rivelandosi un grande e spavaldo film di ritorno al passato, già in fila per la stagione dei premi del prossimo autunno.