50 anni Scooby-Doo, serie e film animato

ROMA, 9 SET - Nell'evergreen 'Strangers in The Night', Frank Sinatra seguiva la melodia cantando anche "doo-be-doo-be-doo..." Poche sillabe che hanno ispirato il nome di uno dei cani animati più amati della tv (con varie sortite anche al cinema), Scooby Doo. L'alano intelligente e fifone, parte del team specializzato in indagini su buffi misteri, insieme agli amici umani Fred, Daphne, Velma e Shaggy, compie 50 anni. Un compleanno (la prima serie Hanna - Barbera ha debuttato sulla Cbs il 13 settembre 1969) che verrà festeggiato sia sul piccolo che sul grande schermo. Nel giorno esatto del mezzo secolo dall'esordio, il 13 settembre, Boomerang all'interno di una giornata di programmazione ad hoc, proporrà alle 20,10 il primo episodio della nuova serie animata Scooby-Doo And Guess Who?, che ha guest star come Whoopi Goldberg, Batman e Wonder Woman. Mentre nel 2020 l'alano tornerà al cinema con il film animato in 3d Scoob di Tony Cervone: nel cast di voci, Zac Efron, Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e Gina Rodriguez.