Daniele Liotti in Un Passo dal Cielo 5

ROMA, 9 SET - Nuova stagione, tra casi da risolvere, un po' di crime, l'amore in primo piano, mentre arriva prepotente con i suoi interrogativi il tema della paternità per più di un personaggio ma, soprattutto, per il Francesco Neri interpretato da Daniele Liotti: si tratta ovviamente di Un Passo dal Cielo 5, la nuova stagione della serie di Rai Fiction targata Lux Vide, prodotta da Matilde e Luca Bernabei, che va in onda dal 12 settembre, per un totale di 10 prime serate. "Neri - spiega Liotti - è pronto a rimettersi in gioco in campo sentimentale. Un tempismo quasi perfetto, perché Emma (Pilar Fogliati) fa ritorno in Val Pusteria dopo una lunga assenza, anche se le apparenze potrebbero ingannare e celare altre verità". Grandi cambiamenti in vista anche per il commissario Nappi (Enrico Ianniello), alle prese con la nuova condizione di papà. Ogni serata non sarà più composta da due episodi da 50 minuti ciascuno, ma andrà in onda un unico film; niente più casi di una puntata, ma un unico giallo "orizzontale".